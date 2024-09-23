Сторожуку не звонили из «Пари НН»

Главному тренеру тульского «Арсенала» Александру Сторожуку не звонили из нижегородского «Пари НН». Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники.

Ранее СМИ сообщали, что нижегородский клуб связался с российским специалистом. Однако тренер ответил на предложение отказом.

Напомним, что «Пари НН» в минувшие выходные потерпел очередное поражение, на этот раз – от московского «Локомотива» (1:3). Возглавляет команду сербский тренер Саша Илич, в текущем сезоне команда победила при нём всего лишь два раза во всех турнирах.

Ранее мы сообщали имя возможного сменщика Илича на тренерском мостике «горожан».

Сам Саша заявил, что готов к любому решению руководства клуба.