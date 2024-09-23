Звезда «Крыльев» травмировался на предматчевой разминке

Аргентинский игрок атаки самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре пропускает матч против «Ахмата» в девятом туре РПЛ по причине травмы на разминке перед игрой. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отметим, что Гарре уже был включен в стартовый состав «Крыльев» за час до игры. Заменил его на поле другой латиноамериканский легионер Франко Орозко.

Напомним, что текстовую трансляцию заключительного матча девятого тура Российской премьер-лиги проводит наш портал. Первый тайм стартовал совсем недавно.

Ранее Гарре вошёл в чисто самых подешевевших игроков Российской премьер-лиги по мнению одного авторитетного портала.