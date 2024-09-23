Ташуев: «Хорошо знаю команду «Крыльев Советов» и тренера, потому что он у меня работал»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Посреди прошлой недели «Ахмат» одержал долгожданную победу. За эти дни после вашего возвращения были самые позитивные?

- Важна не только победа и три очка в кубковой таблице, а психология, чтобы ребята на позитиве вернулись домой после тяжелой поездки и крайне разочаровывающего результата с «Динамо». Когда 2:2 сделали, казалось, хотели даже выиграть и были моменты, но допустили ошибочку, разбирали ее. Всё легло в одну лунку. Не должны были ошибаться и пропускать третий гол. Поэтому игра была важна по психологии, чтобы мы подняли настроение и понимали, что они сильные игроки, учитывая, что состав у нас был такой смешенный. Поэтому да, эта игра была важна, как человеческий фактор подъема позитива.

- Сегодняшний соперник, «Крылья Советов», набрал достаточно хорошую форму. Что можете сказать по нему? Насколько вам лично играть против такого атакующего визави?

- Я хорошо знаю команду и тренера, потому что он у меня работал. Мы много лет знакомы с 2004 года. Он с молодежкой «Кубани» работал, и так мы знали друг друга близко очень, в том числе по взгляду на футбол, поэтому всегда у нас были интересные игры, боевые с разными результатами. Буду немногословен: нам сегодня нужно взять три очка.