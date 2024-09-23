Садыгов: «Отказ от Дзюбы – решение Артиги»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался об Артёме Дзюбе. 36-летнего форварда долго связывали с подмосковным клубом, но в итоге он не пополнил его состав.

«С Дзюбой по поводу договоренностей не было проблем. Не подписывать Артема – решение Артиги, его ответственность. Тренер может жалеть или не жалеть об этом. У меня как было к Дзюбе хорошее отношение – так и осталось», - делится Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге Дзюба оказался в тольяттинском «Акроне». На данный момент у Артёма в новом клубе три ассиста в трёх сыгранных матчах в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России.