Осинькин: «Ахмат» к определённым базовым настройкам возвращается, которые связаны с игрой Ташуева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Сегодняшний ваш соперник уже два матча провел под руководством нового главного тренера. Вы наверняка изучали. Скажите, насколько уже видны какие-то изменения в игре команды, насколько, может быть, более опасным становится соперник?

- Сложно по Нижнему Новгороду что-то говорить. Мы для себя считаем, что можно говорить о полноценном одном матче. Такого прямого переноса на нас все-таки нет. Потому что матч был выездной, с одним из лидеров нашего чемпионата, с «Динамо». Но в любом случае команда сразу поменяла схему, команда к определенным базовым настройкам возвращается, которые связаны с игрой Ташуева. В целом, пока по одной игре какие-то серьезные выводы делать рано.

- Вы отметили, что команда возвращается к базовым настройкам Ташуева. Вы тоже больше любите в атаку играть. В таком случае вам интереснее играть против тренера, у которого похожа на вашу философия?

- Тут немножечко вообще дело не в том, что интереснее или с каким-то тренером, который ставит атакующий или оборонительный футбол. Иногда в какой-то мере получаются лучше игры с атакующими командами. Но это не значит, что с командами, у которых чуть больше в приоритете оборона, у нас сложится результат. В какой-то момент нам казалось, что вообще кто-то на нас такое очень большое давление оказывает, что очков набирают меньше, а мы больше. Нет, тут таких прямых параллелей нет. В целом и у нас очень много изменений. Мы пока должны отталкиваться от своей игры. Внутри надо выстроить такую стабильную уже систему, чтобы дальше можно было использовать нюансы и детали игры соперников.