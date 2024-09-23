Коновалов считает, что в «Спартаке» нет лидеров, кроме Барко

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Динамо», приезде Гильермо Абаскаля и предстоящей встрече с «Локомотивом».

- Почему «Спартак» потерял очки в матче с «Динамо»?

- Здесь надо оценить уровень Тюкавина, который забил победный мяч. Он разобрался в том эпизоде и практически в одиночку решил момент. Часто бывает, что когда команда остается в меньшинстве, она собирается, концентрируется, а соперник наоборот расслабляется. Поэтому случаются такие моменты, что клуб, у которого есть удаленный игрок, забивает. Здесь нет ничего неординарного. Этот гол – полностью заслуга Тюкавина.

- «Спартак» снова потерял очки, как и туром ранее. Это не настораживает?

- Как показали матчи этого сезона, для «Спартака» махачкалинское «Динамо», которое туром ранее отняло очки у «красно-белых», является неудобным соперником. Оно обороняется всем составом, и вскрыть оборону очень тяжело. Ничего не могу сказать плохого об игре «Спартака». Команда всегда старается брать инициативу в свои руки, доминировать на поле, атаковать, в оборону не садится. Поэтому и случаются такие моменты как с «Динамо».

- Зобнин сказал, что «Спартаку» иногда не хватает злости. Вы тоже так считаете?

- Не соглашусь. Ребята всегда играют азартно в атаке, прессингуют.

- Кого, кроме Барко, можно сейчас назвать лидером «Спартака» на поле?

- Явных лидеров нет, кроме Барко. Зобнин мог бы им быть. Он давно находится в команде.

- Комментатор Геннадий Орлов призвал убрать Зобнина из «Спартака», если команда хочет бороться за чемпионство. Он отметил, что Роман не умеет отбирать мячи без нарушения.

- Это не очень важный довод. Мне кажется, Геннадий Орлов погорячился.

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- Нет ощущения, что некоторые игроки деградируют: Хлусевич, Литвинов, Денисов?

- У ребят бывают спады и отдельные матчи, которые не удаются. По одной игре судить нельзя. Надо смотреть на большой отрезок сезона.

- Впереди у «Спартака» сложный график, который начинается выездным матчем с «Локомотивом». Не опасаетесь, что «красно-белые» скатятся в середину таблицы?

- Сейчас за игрой команды Станковича интересно наблюдать. Как минимум, будет любопытное противостояние с «железнодорожниками», которые тоже демонстрируют интересный футбол. Многое в плане продвижения «Спартака» по таблице будет зависеть от результата этой встречи.

- Надо уделять Батракову повышенное внимание?

- Парень оставляет приятное впечатление своей уверенностью и качеством игры. Особенно в завершении. Он обладает неплохим ударом. Но Батраков – молодой футболист, и не исключены перепады в его игре.

- На матч с «Динамо» приезжал Абаскаль. Как это восприняли?

- Его недавно уволили, и он приехал. Не знаю, по какой причине. В «Гранаде» у него не так хорошо сложилось, как в «Спартаке».

Елена Григорьевская