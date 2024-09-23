Агент Дениса Черышева: «Ни одного предложения из России не было»

Агент Дениса Черышева Жорди Саллес рассказал о том, были ли предложения у его клиента из России перед переходом в греческий «Паниониос».

«У нас не было ни единого предложения из России. После Денису поступило предложение от «Паниониоса», эту сделку организовал его хороший друг. Мы её приняли», - говорит Саллес со Sport24.

Как добавил Саллес, завтра Черышева ожидает медосмотр в новой команде. Детали контракта пока неизвестны – сделку организовал хороший друг игрока.

Напомним, что Черышев с лета 2024 года был свободным агентом после ухода из итальянской «Венеции». В ней Денис провёл два последних года карьеры.