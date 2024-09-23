Мостовой: «Пьянич ещё может поиграть пару-тройку лет»

Александр Мостовой оценил возможный приход Миралема Пьянича свободным агентом в московский ЦСКА.

«ЦСКА буксует – в клубе не хватает игроков в центре поля. Если Пьянич в хорошей форме, а ему 34 года, то, конечно, он помог бы клубу в центральной зоне. К тому же, его переход может помочь престижу РПЛ, раскрутить лигу и пару-тройку лет поиграть», - рассуждает Мостовой для Metaratings.

Напомним, что боснийский полузащитник, ранее игравший за «Барселону», «Рому» и «Ювентус» сейчас свободен. Два последних года босниец играл в ОАЭ за «Шарджу».

ЦСКА с лета тренирует сербский тренер Марко Николич.