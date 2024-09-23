«Ахмат» и «Крылья» назвали составы на последний матч девятого тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вечером понедельника завершают девятый тур Российской премьер-лиги. Команды встретятся в очном матче в Грозном.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Камило, Талал, Диале, Кардосо, Самородов;

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороско, Олейников, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

Напомним, что оба клуба представляют вторую половину таблицы РПЛ. У самарцев десятое место и девять очков, у «Ахмата» - 16-е место и пять очков.

Текстовую трансляцию вечерней игры проведёт наш портал. Стартовый свисток - в 18:30 по московскому времени.