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«Ахмат» и «Крылья» назвали составы на последний матч девятого тура РПЛ

23 Сентября 2024 • 17:26 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
1 2.25 X 3.65 2 3.15
Через 0 ч. 6 мин.

Грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов» вечером понедельника завершают девятый тур Российской премьер-лиги. Команды встретятся в очном матче в Грозном.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Камило, Талал, Диале, Кардосо, Самородов;

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороско, Олейников, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

Напомним, что оба клуба представляют вторую половину таблицы РПЛ. У самарцев десятое место и девять очков, у «Ахмата» - 16-е место и пять очков.

Текстовую трансляцию вечерней игры проведёт наш портал. Стартовый свисток - в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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