В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда ждут Захаряна в общей группе

Пресс-атташе испанского «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал, когда ожидается возвращение российского защитника Арсена Захаряна в общую группу клуба.

«Эту неделю он будет заниматься один, а через пару недель он приступит к тренировкам с командой», - сказал Мундуате Sport24.

Ранее сообщалось о том, что травмированный футболист приступил к индивидуальным занятиям. В новом сезоне по причине здоровья Арсен ещё не играл.

Захарян, напомним, взял себе восьмой номер на спине во втором сезоне за баскский клуб. Этот номер освободился после ухода Микеля Мерино в лондонский «Арсенал».