Орлов назвал главную фишку Батракова

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов назвал главное преимущество молодого таланта «Локомотива» Алексея Батракова. Полузащитник регулярно забивает и оформляет ассисты в рамках текущего сезона РПЛ.

«Что очень важно в его игре – он всегда свободен и всегда в зоне перед штрафной соперника. Всегда ждёт мяч. Исполнитель замечательный, с точным и поставленным ударом. Он нацелен на то, чтобы именно «схватить» этот мяч», - рассуждает Орлов для «РБ Спорт».

Напомним, что суммарно у Батракова за девять туров РПЛ накопилось уже семь голов и пять ассистов. Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 5 млн евро.