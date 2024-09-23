Мостовой – Денису Черышеву: «Пока не надо думать о завершении карьеры»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о Денисе Черышеве. Россиянин в свои 33 года нашёл новый клуб в Греции, теперь он игрок «Паниониоса».

«У него непростая судьба на протяжении всей карьеры с бесконечными травмами. Хорошо, что нашёл себе клуб даже в Греции. Удачи ему, не надо думать пока о завершении карьеры, пусть играет и получает удовольствие от греческого футбола», - говорит Мостовой «Чемпионату».

Напомним, что последние два сезона Черышев провёл в итальянской Серии Б в составе «Венеции». Летом 2024 года он покинул команду, вышедшую в Серию А. Ранее в его карьере были мадридский «Реал», «Вильярреал», «Севилья» и «Валенсия», а также период выступления за сборную России.

Денис Черышев продолжит карьеру в Греции