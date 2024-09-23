Карадениз: «Я знал, что Семака ждёт тренерская карьера»

Тренер «Рубина-2» Гёкдениз Карадениз высказался о своём бывшем партнёре по «Рубину» Сергее Семаке. Ныне Сергей Богданович – многократный чемпион России с «Зенитом».

«Я думал, что его ждёт тренерская карьера. Как отличным игроком был, так и отличным тренером стал. Он много и успешно работал, всегда развивая лучшие качества в себе. Думаю, именно Семак – лучший тренер России сейчас», - делится Карадениз с «Татар-информ».

«Зенит» при Семаке возглавляет таблицу РПЛ по итогу девятого тура. У коллектива 23 очка, чистое первое место. В прошедшем туре «Зенит» победил дома в Санкт-Петербурге «Факел» (2:1).