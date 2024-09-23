Газизов: «Мы распродаём все заявленные билеты»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил посещаемость команды по итогу её выхода в Российскую премьер-лигу.

«Мы заявили 15 тыс. болельщиков по паспорту стандарта стадиона, из них 1,5 отдаём под гостевую квоту. Поэтому собираем 12-13 тыс. — нормально. Но есть и те, кто ещё делают паспорт болельщика, вторую игру sold out. Распродаём все заявленные билеты», - рассказывает Газизов для Metaratings.

Напомним, что на выходных «Динамо» сыграло в нулевую ничью с «Ростовом» в гостях.

В следующем, уже десятым по счёту туре сезона РПЛ «Динамо» будет принимать дома «Динамо» московское.