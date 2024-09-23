Семшов: «Динамо» испытывает всё те же проблемы»

Бывший динамовец Игорь Семшов высказался о проблемах московского «Динамо» после дерби со «Спартаком» в рамках девятого тура РПЛ. В минувшие выходные клубы выдали боевую ничью дома у «Спартака» - 2:2.

«Всё те же проблемы у «Динамо». Немного неуверенная игра в обороне, в атаке зачастую теряют простые мячи. Нашелся Тюкавин, проявивший лидерские качества и в трудном матче забил два мяча», - делится Семшов с «Советским спортом».

По итогу ничьей «Динамо» осталось на четвёртом месте турнирной таблицы. У клуба 17 очков, отставание от первого места – шесть баллов.

В десятом туре «бело-голубых» ждёт игра с «Динамо» махачкалинским на выезде.