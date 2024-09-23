Артига рассказал, когда Джикия будет готов сыграть за «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, почему до сих пор не даёт дебютировать за подмосковный клуб новичку Георгию Джикии. Опытный защитник перешёл в команду в конце трансферного окна, но пока не сыграл за «Химки» ни разу.

«Пока набирает форму. Он долго не играл и не тренировался, но рисковать им и выпускать его раньше времени мы не хотим. Чревато травмой», - говорит Артига пресс-службе «Химок».

Как добавил тренер, готов дебютировать за новый клуб Джикия будет после перерыва на матчи сборных.

«Отмечу, Джикия уже играет важную роль в раздевалке. Превосходный лидер и мотиватор», - заключил Артига.

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