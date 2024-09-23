Кечинов: «Детские ошибки в обороне недопустимы для игроков «Спартака»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, почему «красно-белые» не смогли обыграть «Динамо».

- Почему «Спартак» потерял очки в матче с «Динамо»?

- Потому что допустил детскую ошибку в дополнительное время, играя в большинстве. Это недопустимо для игроков клуба, который борется за призовые места.

- У вас нет ощущения, что некоторые игроки деградируют: Хлусевич, Литвинов, Денисов?

- Не знаю. Просто вчера эта ошибка была роковая. Этих двух очков может не хватить в концовке чемпионата. С другой стороны, у «Спартака» не было явных и грубых ошибок в этом чемпионате, которые бросались бы в глаза. Ни к кому в этом сезоне не было нареканий при игре в обороне.

- Кого, кроме Барко, можно назвать лидером «Спартака» на поле?

- Разве плохо играют Угальде, Бабич? Можно и другие фамилии назвать. «Спартак» и вчера играл нормально. Начали плохо, тут согласен, но после того, как пропустили, без паники и суеты забили два мяча. А потом была игра по результату. У соперника практически не было никаких моментов. Когда «Спартак» находился в большинстве, я думал, он дожмет «Динамо». А получилось так, что еще и проиграть мог.

- Даже при том, что «Спартак» играл ровно, Тюкавин все равно забил два мяча. Он показал, почему является лучшим игроком прошлого сезона в РПЛ, вытащив игру?

- Не могу сказать, что на данный момент он лучший в нашем чемпионате. Но у него появилась уверенность, присущая мастеровитым футболистам, – это факт. Вчера оставалось пару минут до конца матча, а он так развернулся. Это говорит о его мастерстве и уверенности в своих силах. Иначе он стал бы искать, кому откатить мяч под удар. А он взял и развернул двоих.

- Зобнин сказал, что «Спартаку» иногда не хватает злости. Вы тоже так считаете?

- Не могу сказать, что «красно-белые» уступали в самоотдаче и агрессивности. С этим было все в порядке. Просто детская ошибка привела к потере двух важных очков.

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- Впереди у «Спартака» сложный график в РПЛ: «Локомотив», «Ростов», «Краснодар». Не скатится ли команда в середину таблицы?

- Не должна. Есть определенная игра, и до матча с «Динамо» в обороне было все спокойно. Будет тяжело, но очки команда будет зарабатывать.

- На матч приезжал Абаскаль. Как это восприняли?

- Что Абаскаль такого сделал, что о нем постоянно говорят? Он просто числился как тренер. Я не знаю, зачем он прилетал на игру. Спокойно отношусь к этому визиту. Ну, уволили его из «Гранады». Не было у него там удачи. Но это не какой-то топовый тренер. Со «Спартаком» ничего не добился, и с новым клубом тоже.

Елена Григорьевская