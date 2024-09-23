Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего Константина Тюкавина в матче против «Спартака».

Встреча между «Спартаком» и «Динамо» завершилась вничью 2:2. Нападающий «бело-голубых» отметился дублем, забив второй гол на 94-й минуте, он спас свою команду от поражения.

«Не могу сказать, что Тюкавин играл один со «Спартаком», играет команда – это раз. А, во-вторых, то, что себя хорошо проявил и забил, – это красавчик, так надо в каждой игре», - сказал Булыкин.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 17 очков после девяти туров.

Превратился в гору мышц, другой покоряет горы с голым торсом: чем занимаются знаменитые футболисты после завершения карьеры

Определён лучший вратарь в чемпионате России после ухода Матвея Сафонова



