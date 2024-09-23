Галактионов рассказал о состоянии Тикнизяна, который получил травму в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии полузащитника Наира Тикнизяна, который получил травму в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Пари НН» (3:1).

Специалист отметил, что на данный момент очень сложно рассказать о состоянии игрока.

«Очень много было, так скажем, реакций на поле, различные места начало прихватывать. Посмотрим. Сейчас проведём оперативное обследование и уже поймём, есть ли конкретные повреждения или нет», - приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что Тикнизян появился на поле на 57-й минуте, но не смог доиграть матч до конца.