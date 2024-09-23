Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал слабейшую команду в чемпионате России.

«На мой взгляд, ну не хотелось бы называть эту команду, но сейчас – «Факел». К сожалению.

Как исправить ситуацию? Уже прошло то время, когда можно было найти ресурсы извне. Теперь только внутренние какие-то вещи: тренироваться, меняться, становиться лучше, выбирать оптимальное сочетание игроков, тактики в этой команде. Всегда можно найти внутренние резервы, чтобы становиться лучше», - сказал Балахнин.

Воронежский «Факел» набрал лишь пять очков после девяти туров в чемпионате России. На счету команды только одна победа над «Оренбургом», две ничьи и шесть поражений.

Команда под руководством Дмитрия Пятибратова находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 10-м туре «Факел» на своём поле примет «Рубин».

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