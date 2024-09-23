Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не ждал сенсации от «Факела», когда команда забила быстрый гол «Зениту».

«Я смотрел и понимал, что вопрос времени, когда забьёт «Зенит». Атаки были беспрерывные, и игра, можно сказать, была в одни ворота после пропущенного мяча. Просто в атаке не совсем всё получалось в связи с тем, что у «Зенита» новый футболист появился, не адаптировался, пока выглядит неубедительно.

После перерыва сделали замены, освежили, выпустили более креативных ребят, и всё встало на свои места. Это было вопросом времени, когда «Зенит» забьёт. Но всё равно сейчас играть так легко никому не будет, каждая команда может преподнести сюрприз. Тем не менее, у «Зенита» будут ещё спады, и команда будет терять очки», - сказал Балахнин.

Встреча завершилась победой действующего чемпиона со счётом 3:1, «Факел» открыл счёт на 5-й минуте игры.