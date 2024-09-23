Угальде высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Форвард в разговоре с «Матч ТВ» дал понять, что «красно-белые» будут бороться до последнего матча, при этом он отметил, что состав команды не уступает ни одному клубу чемпионата России.

Вчера, 22 сентября, «Спартак» на своём поле в рамках девятого тура РПЛ в дерби сыграл вничью с «Динамо» (2:2). На данный момент команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице, уступая лидирующему питерскому «Зениту» семь очков. В следующем туре она сыграет против «Локомотива».