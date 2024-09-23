Зобнин высказался о списке 33 лучших футболистов РПЛ сезона-2023/24, куда попал один игрок «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о том, что в числе 33 лучших футболистов Российской премьер-лиги прошлого сезона попал лишь один представитель столичного клуба.

«Даже не видел этот список. Для меня все футболисты «Спартака» — лучшие», — приводит слова Зобнина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в списке лучших футболистов оказался защитник Даниил Хлусевич.

Вв прошлом сезоне «Спартак», которым по ходу сезона руководили Гильермо Абаскаль и Владимир Слишкович, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от третьей позиции составило шесть очков.