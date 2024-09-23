Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился своим мнением о дерби со «Спартаком» (2:2).

- Думаю, дерби оправдало ожидания многих. Начало вообще получилось фееричным. Три забитых гола. Тюкавин счет открыл, потом «Спартак» переломил ход встречи. Первый тайм был веселым. Игра шла на встречных курсах, никто не хотел атаковать позиционно. Атака на атаку – интересно!

- Как вам второй тайм?

- После перерыва бело-голубые чуть сдали. Красно-белые играли по счету, прагматично. Подопечные Станковича в голове держали, что нужно это преимущество сохранить. Ну и по возможности в быстрых атаках что-то придумать. Однако впереди у красно-белых мало что получилось.

- Почему?

- Крайние защитники «Динамо» активно шли вперед, сковывая действия крайних нападающих «Спартака» - им приходилось отрабатывать назад, сил на рывки вперед уже не хватало. Потом было удаление, которое в общем-то перевернуло игру.

- «Динамо» преобразилось?

- Оставшись в меньшинстве, подопечные Лички включились по полной, вытащили из себя все резервы! Поняли, что время уходят. Ну и концовку они выдали мощную! До гола был момент у Тюкавина – перекладина. Потом он все-таки продавил двух защитников, Литвинова и Денисова. Форвард здорово пролез между ними. А ведь тут же был момент и у Гладышева. Если бы забил, наказал бы «Спартак» за прагматизм. Красно-белых на последних секундах понеслись вперед, но «Динамо уже ничего им не позволило. Хороший матч! Многие получили удовольствие. Интрига сохранялась до финального свистка.

- Что касается удаления Маухуба, не переборщил ли арбитр Иванов со второй желтой?

- Судья немного все-таки переборщил. Явной, откровенной симуляции со стороны динамовского легионера я не увидел. Контакт с Литвиновым был, небольшой толчок в спину. Ну а игрок «Динамо» подумал, что этого достаточно для того, чтобы заработать опасный штрафной. Тем более счет был 1:2, решил таким образом создать момент. Да, это не фол со стороны Литвинова и не штрафной в ворота «Спартака». Но я бы так жестко и не наказывал Маухуба. В такой игре такое удаление – все-таки перебор.

- Сейчас все хвалят Тюкавина. Он действительно созрел для перехода в серьезный европейский клуб?

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- Определенные качества есть. Другое дело – ему нужно попасть в свою команду, чтобы он вписался в ее стиль игры. Если команда играет строго от обороны, Тюкавину придется тяжело. Он не тот форвард, который может в одиночку решать вопросы. А если коллектив показывает доминирующий футбол, с большим количеством моментов и подходов, вот здесь качества Константина придутся ко двору. Он в штрафной площади эффективен. Принимает мячи, укрывает корпусом. Если вернуться к голам в ворота «Спартака», то в первом случае он здорово открылся. На скорости ворвался в штрафную и пробил. Во втором случае он, стоя спиной к воротам, развернулся, продавил двух защитников. Эти качества ценятся в Европе. То есть ему просто надо будет сделать правильный выбор.

- Согласны, что Угадльде в этом сезоне резко прибавил?

- Неплохой нападающий. Единственное – мноогие тренеры мечтают иметь в составе более габаритного форварда. Модель центрального нападающего для европейских клубов одна: рослый, мощный, хорошо играющий вверху, цепляющийся за мячи, продавливающий защитников. У Угальде все-таки другие козыри. Игра в отскок. У него хорошая стартовая скорость, приличный удар. Он опасен, когда находится не спиной, а лицом к воротам. Может качнуть соперника и пробить. Но, как правило, центрфорварде больше действуют все же спиной к воротам.

- Однако в РПЛ Угальде уже забил шесть голов в этом сезоне

- Да, тут надо отдать ему должное. Хотя вчера ему немного помог рикошет. Но Угальде все время нацелен на ворота. Для РПЛ достаточно качественный нападающий.

Александр Сычев