Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» вряд ли перейдёт в московский ЦСКА. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», трансфер смотрится маловероятным.

Отмечается, что Пьянич требует от руководства ЦСКА зарплату в размере двух миллионов евро в год. «Армейцы» считают запросы слишком высокими и не готовы платить боснийцу более полутора миллиона евро в год.

Напомним, Пьянич в настоящий момент находится в статусе свободного агента. С 2022 года полузащитник выступал за «Шарджу» из ОАЭ, но в июле у футболиста истёк контракт с клубом. 34-летний Миралем продолжает искать себе новую команду.