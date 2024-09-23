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Трансфер Пьянича в ЦСКА смотрится маловероятным эксклюзив

23 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
28.09 14:00

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» вряд ли перейдёт в московский ЦСКА. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», трансфер смотрится маловероятным.

Отмечается, что Пьянич требует от руководства ЦСКА зарплату в размере двух миллионов евро в год. «Армейцы» считают запросы слишком высокими и не готовы платить боснийцу более полутора миллиона евро в год.

Напомним, Пьянич в настоящий момент находится в статусе свободного агента. С 2022 года полузащитник выступал за «Шарджу» из ОАЭ, но в июле у футболиста истёк контракт с клубом. 34-летний Миралем продолжает искать себе новую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич

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