Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Сергей Игнашевич является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН» в случае увольнения Саши Илича.

Напомним, что 46-летний сербский специалист возглавил нижегородский клуб в начале мая, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

«Пари НН» после девяти туров Российской премьер-лиги занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём семь очков.

Игнашевич же находится без работы после того, как прекратил сотрудничество с «Балтикой» по окончании прошлого сезона. Напомним, что под его руководством калининградский клуб дошел до Суперфинала Кубка России, однако в РПЛ занял 15-е место и вылетел в Первую лигу.