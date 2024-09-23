Защитник «Химок» Дани Фернандес: «Трансфер Гогуа в «Реал» возможен»

Защитник «Химок» Дани Фернандес, который является воспитанником мадридского «Реала», высоко оценил уровень защитника подмосковной команды Седрика Гогуа.

«Я считаю, что трансфер Седрика Гогуа в «Реал» Мадрид возможен. А почему нет?» — заявил Фернандес в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что 30-летний ивуариский защитник пополнил ряды «Химок» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В матче против «Оренбурга» в девятом туре РПЛ он получил прямую красную карточку на 25-й минуте.