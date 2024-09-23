Одарённый Батраков не единственный, кем может похвастаться «Локомотив»: воспитанники, которые играют чемпионате России

Продолжаем исследовать количество воспитанников ведущих команд, играющих в РПЛ, и поговорим об академии «Локомотива».

«Железнодорожники» традиционно много внимания уделяют своей школе и подготовке молодых исполнителей. В их составе всегда были представлены одарённые воспитанники, а уж сейчас, в непростых условиях, академия является важнейшим поставщиком кадров в основу. В этом сезоне за «Локомотив» сыграли Евгений Морозов, Егор Погостнов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Тимур Сулейманов, Вадим Раков и Алексей Батраков, который вообще является, пожалуй, главным открытием сезона. Также в кубке выходили Эдгар Севикян и Дмитрий Радиковский. Стоит вспомнить, что летом в Швейцарию уехал один из самых ярких воспитанников последних лет Антон Миранчук.

Двое воспитанников «Локомотива» сейчас в «Зените», Андрей Мостовой успел забить в чемпионате России, а Александр Ерохин отметился в кубке. За ЦСКА выступают Тамерлан Мусаев и Рифат Жемалетдинов (последний ушел из «Локомотива» в это межсезонье). В «Ростове» капитанит Даниил Глебов, а также на поле выходит Кирилл Щетинин. Алексей Миронов, Роман Тугарев и Иван Комаров восстанавливаются после повреждений.

За «Крылья Советов» выступает Сергей Бабкин, уехавший из академии «железнодорожников» в «Анжи». В составе «Пари-НН» можно выделить Максима Шнапцева, Александра Трошечкина и Николая Калинского. Также в команде есть Евгений Лукиных и Станислав Магкеев, однако они по разным причинам в чемпионате пока не выходили. В составе «Оренбурга» отличился голом Дмитрий Рыбчинский, а вот Георгий Зотов пока играл только в кубке. Несколько матчей за «Химки» сыграл Кирилл Панченко, также можно вспомнить Георгия Джикию, который недавно перешёл в стан «красно-«черных». Ну а за «Факел» выступают Макс Дзиов, Абдула Багамаев и Михаил Щетинин.

Получается, в этом сезоне в РПЛ сыграли 23 воспитанника «Локомотива». Отличное доказательство успешности работы академии «железнодорожников», особенно учитывая, что 9 человек выходили на поле за основную команду, да ещё и проявляют себя очень здорово. С учётом сложностей с финансами, именно хорошая школа даёт клубу фундамент и позволяет находиться в турнирной таблице высоко. Михаил Галактионов любит доверять молодым исполнителям, а значит, есть все основания полагать, что число воспитанников, которые выйдут на поле в этом сезоне, вырастет.

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Сергей Румянцев