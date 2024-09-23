Тимощук — о Соболеве: Он должен своим характером, самоотдачей перевернуть ситуацию

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о ситуации с нападающим Александром Соболевым, которого не приняли болельщики питерского клуба.

Специалист отметил, что форвард должен своим характером и своей самоотдачей перевернуть ситуацию, однако он дал понять, что Соболев чувствует себя комфортно, а тренерский штаб и команда поддерживают его.

«Он неплохо дебютировал в основном составе, отдав голевую передачу. Так что рассчитываем, что Александр будет приносить пользу команде», — приводит слова Тимощука «Чемпионат».

Напомним, что контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан по схеме «3+1».