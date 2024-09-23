Отец Глушенкова отреагировал на информацию, что его сын страдает лудоманией

Отец полузащитника питерского «Зенита» Максима Глушенкова Александр Глушенков высказался об информации, что его сын страдает лудоманией.

Ранее данную информацию в своём телеграм-канале сообщил юрист Антон Смирнов, который заявил, что страсть к азартным играм подталкивает игрока на «неимоверные вещи».

«Могу привет передать тем людям, которые пытаются таким образом привлечь к себе внимание! Видимо, с головой беда!» - приводит слова Глушенкова-старшего «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Глушенков в летнее трансферное окно перешёл из московского «Локомотива» в питерский «Зенит». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 6,3 миллиона евро.