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Андрей Аршавин: «Соболеву надо забить три «Спартаку» в «золотом матче» — тогда болельщики «Зенита» его примут»

23 Сентября 2024 • 13:19 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нужно сделать нападающему Александру Соболеву, что болельщики питерского клуба полюбили его.

Экс-игрок сборной России отметил, что форварду будет тяжело из-за реакции болельщиков, однако если у него будет получаться забивать, то он будет чувствовать себя увереннее.

«Ему нужно абить три «Спартаку» в «золотом матче». Это может помочь (смеется). Вову Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Соболев за три игры за «Зенит» отметился одной результативной передачей, также на его счету две жёлтые карточки.

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