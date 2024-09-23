Андрей Аршавин: «Соболеву надо забить три «Спартаку» в «золотом матче» — тогда болельщики «Зенита» его примут»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что нужно сделать нападающему Александру Соболеву, что болельщики питерского клуба полюбили его.

Экс-игрок сборной России отметил, что форварду будет тяжело из-за реакции болельщиков, однако если у него будет получаться забивать, то он будет чувствовать себя увереннее.

«Ему нужно абить три «Спартаку» в «золотом матче». Это может помочь (смеется). Вову Быстрова тоже хейтили, но он переломил. Посмотрим», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Соболев за три игры за «Зенит» отметился одной результативной передачей, также на его счету две жёлтые карточки.