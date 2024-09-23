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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Определён лучший вратарь в чемпионате России после ухода Матвея Сафонова

23 Сентября 2024 • 14:00 Комментировать (1)

Прошло уже девять туров чемпионата РПЛ. Это то время, когда уже можно делать выводы, пусть и промежуточные. Многие гадали, кто займёт нишу лучшего вратаря лиги после ухода Матвея Сафонова. Всё идёт к тому, что им станет Евгений Латышонок. Если Евгений и дальше будет играть так, как сейчас, то его ждёт переход в клуб уровня «ПСЖ».

Латышонок за девять туров пропустил всего два гола. Можно говорить о том, что в сильных клубах не так сложно прийти к такой статистике. Однако в ответ вы получите следующий контраргумент. Вратарь «Реала» за пять матчей в свои ворота пропустил два гола. Также кипер «Манчестер Сити» Эдерсон за четыре матча имеет три пропущенных мяча. Думаем, что данный аргумент красноречив.

Не забываем, что оборона «Зенита» не кажется бетонной. Не хочется критиковать защиту питерцев, а хочется хвалить Евгения. Вспоминается игра против «Спартака», в которой он совершил целый ряд сейвов. В Интернете есть видео на 1:20, в которое входят только спасения Латышонка. А помните встречу с «Динамо»? В том матче вратарь «Зенита» стал героем, отбив пенальти на последних минутах. Исходя из перечисленного выше можно сделать вывод, что Евгений хорош в матчах против прямых конкурентов. Следовательно, у Латышонка крепкая нервная система и сложно его ввести в состояние мандража.

Статистика Латышонка в сезоне-2024/25

Количество пропущенных голов за девять туров сезона РПЛ 2024-2025 2
Количество совершённых сейвов 34
Средний показатель количества сейвов за один матч 4,25
Самая высокая оценка за матч 8,3
Самая низкая оценка за игру 6,4
Средняя оценка 7,6
Наименьшее кол-во спасений за матч, которые совершал Евгений 1
Наибольшее кол-во спасений за матч, которые совершал Евгений 7

Антон Карасевич

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ РПЛ Матвей Сафонов Евгений Латышонок ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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bertoletik178
23 Сентября 2024 в 14:50
Однозначно Латышонок. Жаль, что не в ЦСКА. Здоровья тебе.
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