Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре нападающего питерского клуба Александра Соболева.

Аршавин отметил, что форвард на данный момент выглядит тяжеловато, однако, по его мнению, трудно было чего-то ожидать от Соболева.

«Он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется», — добавил он в разговоре со Sport24.

Напомним, что нападающий пополнил ряды питерского клуба в летнее трансферное окно, перейдя из московского «Спартака», заключив контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Соболев за три матча за «Зенит» смог отметиться одной результативной передачей.