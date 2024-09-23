Садыгов ответил на вопрос о будущем Глушакова в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, который является инвестором «Химок», высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова в составе подмосковной команды.

Садыгов отметил, что у игрока есть действующий контракт с клубом, поэтому только руководство будет принимать решение о возможном расторжении.

«Мне о таком пока неизвестно. Знаю, что он тренируется во второй команде, но это просто решение тренера», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что у Глушакова конфликт с главным тренером «Химок» Франком Артигой, и в ближайшее время он может расторгнуть контракт.