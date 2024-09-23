Превратился в гору мышц, другой покоряет горы с голым торсом: чем занимаются знаменитые футболисты после завершения карьеры

Многие футболисты находят себя в чём-то новом после завершения карьеры, но бывают и неудачные примеры. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, чем занимаются известные экс-игроки на пенсии.

Андре Шюррле

Чемпион мира, завершивший карьеру в 29 лет в московском «Спартаке». В последние годы у немца были регулярные проблемы со здоровьем, которые не позволили ему вернуться на свой уровень. В один момент Шюррле просто устал от всего этого и повесил бутсы на гвоздь. Однако это не помешало экс-футболисту заняться необычным видом деятельности – экстремальным альпинизмом. Шюррле вместе со своими друзьями покоряет высокие горы в минусовую температуру с голым торсом. Униформа немца — шорты, кроссовки и шапка. По словам самого Шюррле, он не ожидал, что у него настолько сильное тело.

Гарет Бэйл

Валлиец тоже очень рано ушёл из футбола, так как нашёл себя в новом виде спорта. Бэйл очень полюбил гольф, а после завершения карьеры футболиста даже стал участвовать в профессиональных турнирах по гольфу. Очень быстро Бэйлу удалось завоевать свой первый трофей — в сентябре 2023 года он выиграл матч всех звёзд на Кубке Райдера. Стоит отметить, что в своём самом первом турнире на профессиональном уровне Бэйл в парном разряде занял 16-е место из 156 участников.

Месут Озил

А вот Озил оказался очень разносторонним человеком. Даже удивительно, как ему на всё хватает времени. Всего за год после завершения карьеры экс-игрок превратился в большого накачанного парня. Занятия в фитнес-зале не мешают Озилу подолгу сидеть за компьютером, играя в Fortnite. У него есть своя команда, которой уже шесть лет. Кроме того, у Озила есть ещё команда по FIFA, но в футбольном симуляторе они не так успешны. Стоит сказать, что Озил занимается ещё и политикой и дружит с президентом Турции — Реджепом Эрдоганом.

Роналдо

После завершения карьеры Роналдо долго не знал, чем ему заняться. Он не хотел тренировать или работать агентом, но спустя время смог найти свой путь. В 2018 году бразилец приобрёл испанский клуб «Вальядолид» и сразу же пообещал вывести его на новый уровень, чтобы участвовать в еврокубках. Однако пока получается не так, как хотелось бы Роналдо. Ещё в прошлом сезоне «Вальядолид» играл в Сегунде, а в новой кампании неудачно стартовал в Ла Лиге.

Российские футболисты

Среди российских игроков, недавно завершивших карьеру, тоже есть много тех, кто смог себя найти. Например, бывший капитан сборной России и экс-футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. Кроме того, мы регулярно можем наблюдать Аршавина в студиях телеканала «Матч ТВ». Вместе с ним на телевидении работают Владимир Быстров и Владислав Радимов.

Есть и те, кто пошёл по тренерскому пути. Например, бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков сейчас возглавляет казанский «Сокол», экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко тренирует нападающих во второй команде «Родины», а выступавший за «Зенит» Игорь Денисов является тренером академии «Торпедо».

Есть и неудачные примеры, такие как Иван Саенко или Александр Бухаров, закончившие с футболом из-за проблем с алкоголем. Небезызвестный «Русский Месси» Денис Давыдов официально не закончил карьеру, но уже давно играет только в Медиалиге. Его ровесники по сей день считают, что Давыдов — самый талантливый по потенциалу воспитанник академии «Спартака», который не смог себя реализовать из-за лени, тусовок и, возможно, звёздной болезни.

Фото: социальные сети Андре Шюррле и Месута Озила

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Дмитрий Миляев