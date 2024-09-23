Тимощук отреагировал на скандальное интервью Глушенкова

Тренер питерского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о словах полузащитника Максима Глушенкова про сборную России.
Ранее игрок отметил, что ему неинтересно играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался со своими партнёрами по питерской команде.
Специалист отметил, что это личная позиция игрока, и, по его мнению, возможно, у Глушенкова накипело после того, как в прессе постоянно говорят о конфликте с Валерием Карпиным.
«У него же есть чёткий посыл про готовность играть за сборную. Уверен, если бы не травма, он бы получил вызов и поехал. Я не собираюсь критиковать его за такие слова», - приводит слова Тимощука «Чемпионат».
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