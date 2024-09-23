Тимощук отреагировал на скандальное интервью Глушенкова

Тренер питерского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о словах полузащитника Максима Глушенкова про сборную России.

Ранее игрок отметил, что ему неинтересно играть против таких сборных, как Вьетнам, и он лучше бы лишний раз потренировался со своими партнёрами по питерской команде.

Специалист отметил, что это личная позиция игрока, и, по его мнению, возможно, у Глушенкова накипело после того, как в прессе постоянно говорят о конфликте с Валерием Карпиным.