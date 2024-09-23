Мостовой высказался о визите Абаскаля на матч «Спартака»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой прокомментировал появление испанского специалиста Гильермо Абаскаля на поединке девятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Я в шоке был. Мне присылали. Я говорю: «Вы издеваетесь?!» Подумал, он приехал вещи забрать, дела закрыть какие-то, документы. Это нормально», - передает слова Мостового Legalbet.

Напомним, что столичное дерби «Спартак» - «Динамо» прошло на стадионе «Лукойл Арена». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После девяти туров «красно-белые» занимают пятое место, а «бело-голубые» - четвертое.