Лунёв оценил дебютный матч Сафонова в Лиге 1

«Первый пропущенный мяч в Лиге 1? Не сказал бы, что это вратарский гол. Удар был с близкой дистанции, ему не повезло. Матвей молодец! Желаю, чтобы он дальше играл, держал уровень и развивался», - передает слова Лунёва «Спорт-Экспресс».