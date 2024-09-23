Лунёв оценил дебютный матч Сафонова в Лиге 1

Страж ворот московского «Динамо» Андрей Лунёв в разговоре с журналистами высказался относительно дебютного поединка Матвея Сафонова за «ПСЖ» в чемпионате Франции.
«Первый пропущенный мяч в Лиге 1? Не сказал бы, что это вратарский гол. Удар был с близкой дистанции, ему не повезло. Матвей молодец! Желаю, чтобы он дальше играл, держал уровень и развивался», - передает слова Лунёва «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Сафонов сыграл за парижский гранд в поединке против «Реймса». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Российский вратарь перешел в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.
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