Кирьяков считает, что у Тюкавина есть будущее в Европе

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков верит в европейскую карьеру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. Он считает, что для этого важно выбрать правильный клуб — нужна играющая команда, которая любит больше контроллировать игру.

«У Тюкавина может получиться в Европе, если рискнет. Но, опять же, смотря в какую команду попадет», – приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, что в последнем матче «Динамо» в российской Премьер-лиге, в котором команда встречалась со «Спартаком», Тюкавин забил два мяча, обеспечив ничью своей команде. В общей сложности в текущем сезоне форвард забил четыре раза и отметился одной голевой передачей в девяти матчах.