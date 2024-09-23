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Жирков рассказал, как Соболеву заслужить любовь болельщиков «Зенита»

23 Сентября 2024 • 12:03 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как нападающему Александру Соболеву заслужить любовь питерского клуба.

«Чтобы болельщики приняли Соболева, ему нужно показать свой лучший футбол. Если будет забивать, как Холанн, его полюбят», — приводит слова Жиркова Sport24.

Напомним, что Соболев в летнее трансферное окно перешёл из «Спартака» в «Зенит», подписав контракт до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год.

Форвард уже принял участие в трех играх за питерский клуб, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде. Также на его счету две жёлтые карточки. 

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