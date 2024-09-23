Орлов: «Ничья между «Спартаком» и «Динамо» - в пользу «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о прошедшем поединке между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Эта ничья - в пользу «Зенита». А насчёт закономерности - мастерство Тюкавина спасло команду. При том что играли в меньшинстве после удаления», - передает слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что поединок между «Спартаком» и «Динамо» состоялся на стадионе «Лукойл Арена». Команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.

После девяти туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на четвертой строчке.