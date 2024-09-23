Угальде: «После ничьей с «Динамо» испытывал гнев»

Форвард столичного «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал результат вчерашнего поединка против «Динамо». Столичное дерби завершилось вничью со счетом 2:2.
«Меня можно разозлить. Например, после ничьей с «Динамо» испытывал гнев из-за результата. Мы хотели победить, но в жизни есть и другие вещи. Хочу отдохнуть после матча и не думать о плохом», - передает слова футболиста «Чемпионат».
После девяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 16 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички с 17 очками занимают четвертую позицию.
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