Угальде: «После ничьей с «Динамо» испытывал гнев»

«Меня можно разозлить. Например, после ничьей с «Динамо» испытывал гнев из-за результата. Мы хотели победить, но в жизни есть и другие вещи. Хочу отдохнуть после матча и не думать о плохом», - передает слова футболиста «Чемпионат».