Угальде: «Стараемся максимально поддерживать Маркиньоса в такой сложной ситуации»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал о том, как в команде поддерживают полузащитника Маркиньоса, у которого умер отец.

«Стараемся максимально поддерживать Маркиньоса в такой сложной ситуации, как потеря отца. Надеемся, что он знает: у него есть ещё одна семья - «Спартак», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на своем поле принимали «Динамо». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

После девяти туров «Спартак» набрал 16 баллов и находится на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.