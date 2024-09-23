Геркус: «Тюкавин - гений, но Батраков может вырасти ещё гениальнее»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о российских футболистах – Алексее Батракове и Константине Тюкавине.
«Тюкавин гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков ещё большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта! Куда поплевать, чтоб не сглазили?» - оставил сообщение Геркус в своих социальных сетях.
В текущем сезоне Батраков принял участие в 12 поединках, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Трудовое соглашение полузащитника с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2027 года. Трансферная стоимость Алексея составляет пять миллионов евро.
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