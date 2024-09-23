«Фратрия» прокомментировала ничью в дерби «Спартак» - «Динамо»

«Спартак» упустил победу в дерби. Уступали, вышли вперёд после голов Угальде и Барко и, оставшись в большинстве, пропустили на 90+4-й. Ещё одна потеря очков на ровном месте», - говорится в телеграм-канале «Фратрии».