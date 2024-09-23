«Фратрия» прокомментировала ничью в дерби «Спартак» - «Динамо»

«Фратрия», объединение болельщиков московского «Спартака», отреагировала на результат поединка с «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
«Спартак» упустил победу в дерби. Уступали, вышли вперёд после голов Угальде и Барко и, оставшись в большинстве, пропустили на 90+4-й. Ещё одна потеря очков на ровном месте», - говорится в телеграм-канале «Фратрии».
После девяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 16 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице, а «Динамо» (17) занимает четвертую строчку. Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 23 балла.
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