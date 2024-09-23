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Бубнов подвёл итоги дерби «Спартак» - «Динамо»

23 Сентября 2024 • 08:51 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о поединке между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Спартак» применил ту же тактику давления на соперников, что и против «Зенита». Кроме пары реализованных моментов они ничего не дали сделать соперникам. Динамовцам помогло наличие индивидуально мастеровитых футболистов в атаке», - передает слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Лукойл Арена» и завершился результативной ничьей со счетом 2:2. После этого матча «Динамо» занимает четвертое место в таблице, а «Спартак» - пятое.

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Евро-Футбол.Ру,
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