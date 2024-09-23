Батраков – генератор дублей, Тюкавин – наказание «Спартака», Дзюба – щедрая душа

На выходных состоялись семь матчей девятого тура Премьер-лиги. Кратко о них расскажет в этом материале сетевое издание «Евро-Футбол.Ру». Оставшаяся встреча – «Ахмат» против «Крыльев Советов» – сыграется в понедельник.

Голевые передачи Батчи

Первыми в субботу посоперничали «Акрон» и «Краснодар». Три победы подряд были тольяттинцев во всех турнирах – оборвалась у них классная серия. «Быки» же продлили свой победный ряд – до шести матчей в чемпионате. 2:5 – это по схеме «вы нам – сколько можете, а мы вам – сколько захотим». Как вышли «чёрно-зелёные» вперёд в счёте, так и вели до конца матча. Дубли у Кордобы и Сперцяна, три голевых паса у Батчи, два ассиста у Дзюбы. Когда Артём уже отличится за «Акрон» голом?

У питерцев не всё гладко

«Зенит» и «Факел» приняли голевую эстафету, хотя 3:1 – это всё ж таки поскромнее. Неожиданным оказался быстрый гол «Факела» – воспитанник «Зенита» Марков напомнил о себе «Зениту» с пенальти за игру рукой Эраковича. Весь первый тайм питерцы мучились в созидании, но после тройной замены в перерыве пошли у «сине-бело-голубых» дела. Соболев в очередной раз не забил, а Гонду в очередной раз забил. Плюс Кассьерра и Ерохин ещё отметились в ключевой графе протокола. В следующем туре «Зенит» в гостях сразится с «Краснодаром» – там может быть жарко.

«Армейцы» – без хватки

ЦСКА прилично начал матч в Казани. Жемалетдинов вывел «армейцев» вперёд, поразив ворота своего бывшего клуба «Рубина». Не повезло «красно-синим» с голом Мусаева – его отменили из-за необязательного офсайда Мойзеса. Команда Рахимова провалила первый тайм, но прибавила во втором – для «Рубина» это обычное дело. Кабутов со стандартов дважды находил Тесленко – во втором случае тот забил Акинфееву. Ну и всё – 1:1, сделавшие отставание ЦСКА от первого места почти двузначным.

Такую серию прерывать жалко

Переходим к воскресенью. «Химки» и «Оренбург» при менее чем 300 зрителях на стадионе сыграли традиционно – не победили. Команда Деограсии не выигрывает на выезде в РПЛ уже больше года. А здесь ведь условия для южноуральцев были благоприятные – химчане остались в меньшинстве в середине первого тайма из-за удаления Гогуа. Но некому оказалось у «Оренбурга» делать разницу. Потерю защитника Артига восполнил выпуском на замену Анджелковича вместо Бакаева, который гневно ретировался в раздевалку. Игроков у «Химок» немерено, а проблем ещё больше.

Хочешь отыграться – останься вдесятером

«Ростов» и «Динамо Махачкала также сыграли 0:0 – было кем вдохновиться. Там играли до конца в полных составах, моментами особо не блистали. Мохебби впервые сыграл после травмы – с апреля. Зато дерби «Спартака» и «Динамо» получилось с драмой. Тюкавин оформил первый дубль в сезоне – забил в начале и в конце матча. Большую часть времени «красно-белые» вели 2:1 за счёт голов Угальде и Барко с пенальти. Экспресс-удаление вышедшего на замену Маухуба сыграло злую шутку не с «Динамо», а со «Спартаком». Ну как же так, Станкович?

«Поезд» снова набирает ход

Завершался воскресный игровой день РПЛ в Нижнем Новгороде. Это был очередной, возможно, последний матч Саши Илича у руля «Пари НН». Воробьёв забил впервые за полтора месяца, однако Боселли нейтрализовал преимущество гостей в счёте. Ну а во втором тайме два веских слова сказал Батраков, оформивший второй подряд дубль в рамках РПЛ и догнавший в таблице бомбардиров Глушенкова.

Турнирная таблица чемпионата России

Кирилл Иванцов