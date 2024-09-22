Корнеев: «Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах»

Экс-игрок столичного ЦСКА Игорь Корнеев сравнил форварда «Динамо» Константина Тюкавина с нападающим «Спартака» Манфредом Угальде.

«Тюкавин обладает всеми топовыми характеристиками, он может изменить ход матча, а Угальде — игрок момента, и сегодня он с пары рикошетов и забил. Тюкавин и Угальде находятся на разных планетах», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

22 сентября «Спартак» и «Динамо» поделили очки в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Столичное дерби завершилось со счетом 2:2.

В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин забил четыре гола, а на счету Угальде уже шесть забитых мячей.