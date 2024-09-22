Рябчук: «Очень трудно принять этот результат»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал упущенную победу в дерби с «Динамо».

В матче девятого тура чемпионата России «Спартак» пропустил от соперника на четвертой добавленной минуте. Итоговый счет – 2:2.

— Очень трудно принять этот результат. Все было в наших руках, но в последний момент мы все потеряли и упустили победу, — цитирует Рябчука Legalbet.

Футболист добавил, что завтра наступит новый день, и «Спартак» начнет подготовку к следующей игре.

Соперником «Спартака» в десятом туре чемпионата России станет «Локомотив». Встреча между командами пройдет в субботу, 28 сентября.