Борис Игнатьев: «Батраков — открытие сезона»

Известный тренер Борис Игнатьев высказался об игре атакующего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Уже можно сказать, что Алексей является открытием сезона. Батраков и сам понимает, что он — это некое открытие», — заявил Игнатьев Betonmobile.

Специалист отметил, что если Батраков начнет думать о пристальном внимании к себе со стороны, то это отрицательно скажется на его прогрессе.

В текущей кампании 19-летний полузащитник появился на поле во всех девяти матчах РПЛ, забил семь мячей и стал автором пяти ассистов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Батракова в пять миллионов евро.